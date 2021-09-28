Zabıta denetimleri sıklaştırdı

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kent merkezide kaldırım işgalinde bulunan esnaflar ve gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaldırım işgalinde bulunan esnaflar üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, Kent genelinde kaldırım işgali konusunda esnafları uyarıyor. Uyarılara rağmen kaldırım işgali yapan esnaflara cezai işlem uygulanıyor. Gıda maddesi satan manavlar başta olmak üzere gıda satan iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtırken, sosyal mesafe kurularına uyulması için satıcıları ile vatandaşları uyardı.

Denetimlerin artarak süreceği bildirildi.

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