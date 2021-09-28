Kırsalda yaşayan öğrencilere çanta desteği

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Kilis Belediyesi tarafından kırsal mahallerde oturan öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Zeki Taşçı ve Ayşe Güllü Çetin ilkokullarında öğrencileri sırt çantası ile kırtasiye malzemesi dağıttı. Çanta ile kırtasiye malzemesini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunduğu öğrenildi.

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