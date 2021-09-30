Kilis ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kilis ve Gaziantep’te polisin eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan geniş kapsamlı çalışmanın ardından Kilis'te 9 adrese, Gaziantep’te de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Şehit Polis Memuru Fethi Sekin" adı verilen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 49,88 gram metamfetamin maddesi, 177,91 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 2,41 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.Y., E.B., Ş.A., R.K., M.M, F.Y., K.A. tutuklanırken, M.P., Y.Ç. ve M.F.Y. isimli 3 şüpheli ise adli kontrol ve denetimli serbestlik hükümlerince serbest bırakıldı. K.M. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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