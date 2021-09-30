Okul servisleri denetlendi

Kilis’te, Jandarma tarafından 20212022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte taşımalı eğitim görün öğrencileri taşıyan servis araçları denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim öğretim gören öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına taşımalı olarak getirilip götürülmesinde görevli öğrenci servisleri denetlendi. Jandarma trafik ve asayiş ekipleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımı ile müşterek yapılan uygulamada dron destekli olarak denetlendi. Yapılan denetimde, mevzuat çerçevesinde kurallara uyulup uyulmadığının kontrolleri neticesinde. eksik görülen hususlar ve Covid19 tedbirleri ile ilgili olarak servis şoförleri bilgilendirilerek, öğrencilere maske ve Jandarma boyama kitabı dağıtıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.