Kilis’te tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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Kilis’te, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilisİslahiye Karayolu 45’inci kilometresinde Gülbaba (Martavan) köyü yakınlarında Mehmet Akif Erdoğan yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı tır ile Nihad Abdulvahap yönetimindeki 79 AAP 065 plakalı Renault Fluence marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu, Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ile Muhammet Abu Zeytun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile tır sürücüsü Mehmet Akif Erdoğan, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afad ile itfaiye ekipleri tarafından, hayatını kaybedenler otomobilden çıkarıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Kilisİslahiye Karayolu 5 saat kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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