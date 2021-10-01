KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kilis'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişiyle yaralanan otomobil sürücüsünün kimlikleri tespit edildi. Nihat Abdulvahap'ın kullandığı otomobilde ölenlerin Suriye uyruklu Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ve Muhammet Abu Zeytun olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için morga konuldu.
Kazada yaralanan TIR şoförü Mehmet Akif Erdoğan ile otomobil sürücüsü Nihat Abdulvahap'ın tedavilerinin Kilis Devlet Hastanesi´nde sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-10-01 12:26:24
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