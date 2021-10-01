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CENAZELER SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Kilis'te TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek defnedilmek üzere ülkelerine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-01 17:19:43



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