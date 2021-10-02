Kilis’te avcılara ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından koruma altındaki av hayvanlarını avlayan 11 avcıya 13 bin 26 TL ceza yazıldı.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde koruma altında bulunan 1 adet turaç kuşuna, 1 adet tahtalı kuşuna ve 2 adet tavşana el konurken, 11 kişiye 13 bin 26 TL idari yaptırım, 4 bin 150 TL tazminat cezası uygulandığı bildirildi. Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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