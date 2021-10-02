En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açıldı.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin usul ve esaslar açıklanır açıklanmaz 7 Aralık Üniversitesi sertifika programına yönelik eğitim duyurusu ilan edildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde bin 332 öğrenci kontenjanı ile açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 6 Ekim tarihinde açıklanacak ve kesin kayıtlar 78 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların yerine, aynı sayı kadar, yedek başvurular arasından 11 Ekim’de kayıt yaptırılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.