Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açıldı.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin usul ve esaslar açıklanır açıklanmaz 7 Aralık Üniversitesi sertifika programına yönelik eğitim duyurusu ilan edildi.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde bin 332 öğrenci kontenjanı ile açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 6 Ekim tarihinde açıklanacak ve kesin kayıtlar 78 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların yerine, aynı sayı kadar, yedek başvurular arasından 11 Ekim’de kayıt yaptırılacağı bildirildi.
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