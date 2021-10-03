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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Soytürk Oylum Höyük kazı alanında inceleme yaptı

İHA

Vali Soytürk Oylum Höyük kazı alanında inceleme yaptı

Kilis Valisi Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk hanımefendi, Oylum Höyük kazı alanında ve Aidesim Bazilikasında incelemelerde bulundu.
Vali Recep Soytürk, Kazıların devem ettiği Oylum Höyük’’ü ziyaret ederek Kazı Başkanı Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin’den bilgi aldı. Geçmiş dönemde yapılan kazılar ve bu yıl içerisinde yapılan kazılar hakkında bilgi alan Vali Soytürk. daha sonra Aidesim Bazilikasında incelemelerde bulunarak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir’den bilgi aldı.

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