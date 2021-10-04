7 Aralık Üniversitesinden uluslararası işbirliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İspanya’daki Vigo Üniversitesi arasında Erasmus+ kapsamında ikili işbirliği anlaşması için mutabakata varıldı.

7 Aralık Üniversitesi Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Bilal Görentaş, Erasmus+ kapsamında ikili işbirliği anlaşması imzalamak üzere İspanya’daki Vigo Üniversitesi ile görüşme gerçekleştirdi. Vigo Üniversitesi Rektör yardımcısı Mara Isabel Doval Ruiz ve Dış İlişkiler koordinatörü Amelia Rodrguez Pina ile yapılan görüşmeler sonucu iki üniversite arasında Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma yapmak için mutabakata varıldı. Buna göre, 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor, Coğrafya, Hemşirelik, İktisat, İşletme, Matematik, Tarih Bölümü ile Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği öğrencileri Erasmus+ Programı kapsamında Vigo Üniversitesinde öğrenim görebilecek.

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