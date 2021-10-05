Üniversitede “Kampüs kart” dönemi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler ile personel için “Kampüs kart” ile yemek yiyebilecekleri bildirildi.
7 Aralık Üniversitesinde öğrenciler ve personelin kampüs yaşamını kolaylaştıracak teknolojik bir adım daha attı. Dağıtımı devam eden “Kampüs kart” ile hem öğrenciler hem de personellerin kartlarına hesaplarından para yükleyerek yemekhanelerde kullanılabileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.