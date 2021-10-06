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Rektör Karacoşkun, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 20212022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım katıldı.

Rektör Karacoşkun, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 20212022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım katıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açılış konuşmasında, “2010 yılında 3 milyon 480 bin öğrenci sayımız 2021’de 8 milyon 241 bine ulaşmıştır. Üniversiteli gençlerimizin yarısı kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim ve öğretim imkânından sadece Türk öğrencileri değil, aynı zamanda sayıları yaklaşık 250 bini bulan uluslararası öğrenciler de yararlanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak üniversitelerimizde toplam öğretim elemanı sayımız ise son 10 yılda yüzde 80 artarak 102.682’den 181.272’ye ulaşmıştır. Artan talep karşısında bir yanda programlarının kalitesinden ödün vermeden öğretim alanını zenginleştirmek diğer yanda ihtiyaç duyulan yüksek profilli öğretim elemanı sayısını artırmak gibi zor fakat birbirini tamamlayan iki misyonu başarmak zorundayız” dedi.
Özvar konuşmasının devamında, ARGE yürüten kadın araştırmacı oranının Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğundan, mezunlarının istihdamlarını yakından izleyen bir yönetim anlayışının benimsendiğinden, dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları ve bilim insanlarıyla daha yakından etkileşim içerisinde olunduğundan bahsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yükseköğretimde, bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitimöğretime başlamanın sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde eğitimöğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız” diye belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü ilişkiye inandıklarını, “İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe, bilgi ve kabiliyetleri arttıkça, ülkemizin siyasi, sosyal ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yaygın ve güçlü eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah da artıyor. Yükseköğretim kurumlarının ülke geneline yayılması bu şekilde ortaya çıkacak refahın da adil ve dengeli dağılması anlamını taşımaktadır.” cümleleriyle vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 20172018 eğitim öğretim yılında verilen “YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri”, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.

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