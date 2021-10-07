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“Uluslararası Göçmen Hukuku ve İlgili Kavramlar” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi

İHA

“Uluslararası Göçmen Hukuku ve İlgili Kavramlar” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Uluslararası Göçmen Hukuku ve İlgili Kavramlar” başlıklı ekonferans gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe’nin yönlendiriciliği ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Haydar Karaman’ın konuşmacı olduğu “Uluslararası Göçmen Hukuku ve İlgili Kavramlar” başlıklı ekonferans gerçekleştirildi.
Karaman, göçmenler hakkında uluslararası düzeyde takrir edilen hukuki düzenlemelerden bahsederek konuşmasına başladı. Karaman, Bu konuda mülteciler hakkında yapılan 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin ele aldığı konu gereği bir ilk olduğunu, fakat değişen zaman ve şartlardan dolayı mülteciler için büyük çapta bir statü ortaya koyamadığını ifade etti.
“Mültecilik”, “geçici sığınma” ve “göçmen” kavramlarının hukuki anlamda tanımlarını açıklayan Karaman, bunlar arasındaki temel farklılıklara işaret etti. Maddi veya manevi yönde kendisini tehdit altında hisseden kişinin “sığınmacı”, belli bir süre için kabul edilen ve tabiri caizse misafir edilen yabancı ülke vatandaşlarının ise “geçici koruma” altında olduklarını vurguladı. Bu bağlamda Türkiye’nin de tarihi süreç içerisinde göç ve göçmenlere dair önemli bir tecrübesinin olduğunu ifade eden Karaman, 2011 yılından itibaren ülkemize gelmeye başlayan Suriyeli sığınmacıların yasal düzenlemeler ile birlikte elde ettikleri statüler hakkında önemli bilgiler aktardı. Karaman, Buna ek olarak Türkiye bahsinde, ülkemizin “göç” ve “göçmen” kavramlarına yaklaşımı ve takip ettiği siyasi ve hukuki düzenlemeler ile ilgili tanımlayıcı bilgiler de verildi.
Ekonferans, sorucevap kısmından ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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