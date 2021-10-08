“İyi ki varsın kan dostum” kampanyası ilgi götürüyor

Kilis’te, “İyi ki varsın kan dostum” kampanyası çerçevesinde hem vatandaşlar hem de Suriyeliler kan bağışında bulunuyor.

Kilis’te düzenlenen kan bağışı kampanyasına sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar destek veriyor. Pandemi nedeniyle kan stoklarının azalması nedeniyle düzenlenen “İyi ki varsın kan dostum” kampanyası büyük ilgi görüyor.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, pandemi öncesinde ve sonrasında bağışçılardan kan aldıklarını ifade ederek, “Pandemi kuralları çerçevesinde belirli sayıda vatandaşlarımızı alarak, maske mesafe ve hijyene özen göstererek, kan bağışı almaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle stoklarımızda azalma olmuştu, biraz stoklarımızı daha iyi noktaya getirmek için kan bağışında bulunmak için hem Suriyeli hem de Türk vatandaşlarını kan vermeye davet ediyorum. Üniversitenin açılmasıyla birlikte haftada bir gün üniversitede kan bağışı alıyoruz. Haftada bir iki gün kent merkezinde diğer günlerde Kızılay Kan merkezine kan bağışçılarını bekliyoruz” dedi.

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