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Kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı Yükselen duman Kilis'in her yerinden görülüyor

İHA

Kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı Yükselen duman Kilis'in her yerinden görülüyor

Kilis'te kağıt toplayan çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yükselen duman, kentin her yerinden görülüyor
Kilis Valiliği yakınlarında bulunan ve kağıt toplayan çocukların kaldığı öğrenilen metruk binada yangı çıktı. Binayı bir anda saran alevlerle birlikte yoğun duman yükseldi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edilirken, çevrede ise güvenlik tedbirleri alındı. Gökyüzüne ulaşan dumanlar şehrin her tarafından görülürken, yangının nedeninin ise henüz belirlenemediği öğrenildi. Ekipler yaralananın olmadığı yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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