Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, atık kağıtların bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler, depo yanındaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Şehitler Mahallesi'nde, atık toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda, saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bu sırada büyüyen alevler, depo yanındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-10-08 12:46:50
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