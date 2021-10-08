Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2)

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4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kilis'teki atık kağıt toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda çıkan yangın, 10 itfaiye erinin 5 araçla 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı depo, kullanılamaz hale gelirken, 1 iş yeri de hasar gördü. Alevlerin sıçraması nedeniyle bir kısmı yanan giyim mağazasının sahibi Nedim Koçak, iş yerini 2 ay önce açtığını ve zararı olduğunu söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-08 15:20:33



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