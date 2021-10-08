Kaza yapan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan 2'si çocuk 9 kişi, jandarma karakoluna götürüldü. Araçta yapılan aramada da 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla sınırı geçen kaçak göçmenlerin bulunduğu sahte askeri plakalı çalıntı kamyonet, kent merkezine doğru giderken, Suriye uyruklu sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan 2'si çocuk, 9 kişi karakola götürüldü. Kamyonette yapılan aramada ise 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-08 15:34:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.