Kilis müzesi ziyaretçilerini bekliyor

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Kilis Sabunhane Müzesi Yeni yerine taşınmasıyla nedeniyle faaliyetlerine 1 Ekim tarihi ziyaretçi kabulüne başladı.

Kilis'in Hakverdi Mahallesi'nde yer alan müzede, Oylum Höyük başta olmak üzere kazılarda ortaya çıkartılan eserler ve Kilis'in yerel kültürünü yansıtan önemli dokümanlar ve materyaller sergilendiği Sabunhane Müzesi 3 yıl aradan sonra yeni yerinde faaliyetlerine başladı. Sabunhane Müzesinin Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 08.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu, öğrenciler ile refakatinde ki öğretmenler ve 65 yaş üzeri ziyaretçilere ücretsiz giriş olanağı sunarken müzeye giriş ücreti 12,5 TL olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.