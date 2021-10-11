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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te nar hasadı başladı

İHA

Kilis’te nar hasadı başladı

Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadına başlanırken, yüksek rekolte sevinci yaşanan nar tarlada 23 TL arasında alıcı buluyor.
Kilis’te sezonun ilk nar hasadı Kilis'te başladı. Yüksek rekolte sevinci yaşayan üretici, türüne göre narı 2 ile 3 TL arasında satıyor. Kilis'te yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, Ekim ayı içerisinde başlanan hasadın ise Kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor

3 yaşında verim başlıyor
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikleriyle getirisi fazla olması ve 3 yıl sonra meyve vermeye başlaması gibi nedenlerden 2006 yılından itibaren Kilis'te dikimine başlanan hicaz narı, devam eden verimi ile üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

''Yurt dışına ihraç ediliyor''
Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis’te üretilen narın, Almanya, Irak ve Avrupa ülkeleri gibi dünyanın farklı bölgelerine ihraç edildiğini belirterek, 'Kilis’te Hicaz arının üretimi fazladır. Hicaz narının tatlısı, ekşisi ilimizde yetişiyor. Daha önce bahçe kenarlarında yetiştirilen narlar, daha sonra ticari amaçlı yetiştirilmeye başlandı. Nar, 2006 yılından itibaren devletimizin verdiği destekle, 10 bin dekara kadar yükseldi. İlimizde nar ciddi bir üretim payına sahiptir. Almanya, Avrupa ülkeleri, Irak’a gibi ülkelere ilimizden nar gönderilmektedir. Çiftçilerimiz hummalı bir şekilde hasada başladılar. Rekolte bu yıl iyi, fiyatlar ise geçen yılla aynı durumdadır” dedi.
Nar üreticisi Mehmet Sakar ise Geçen yıllara oranla rekoltenin fazla olduğunu ifade ederek, “Bu yıl gündüz ile gece sıcaklığındaki değişiklik nedeniyle narlarda çatlama var. Bununda nedeni gecelerin normalden fazla soğumasından kaynaklanıyor. Ürün olarak geçen yıla oranla bu yıl daha fazladır. Fiyat geçen yıla oranla biraz daha iyi durumdadır. Topladığımız narları soğuk hava deposuna koyuyoruz. Aralık ayında ihracatçıya veriyoruz. 34 ay soğuk hava deposunda kalıyor. Her hangi bozulma şansı yok. Tabi ki o zaman fiyatlar da biraz artış oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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