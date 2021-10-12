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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler “Gelin Tanış Olalım” programında buluştu

İHA

Gençler “Gelin Tanış Olalım” programında buluştu

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Şehit Yunus Emre Doğan Camii’nde Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan gençlerle “Gelin Tanış Olalım” temalı program düzenledi. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmesi üzerine düzenlenen programa yaklaşık 70 öğrenci katıldı.
Programda ilahiler söylendi, Yunus Emre Şiirleri okundu ve ikramlarda bulunuldu. Öğrencilerle KYK yurdunda görevlendirilen Kur’an Kursu Öğreticisi hocalarla tanıştılar.
Programda konuşan Gençlik Koordinatörü Ayşe Özdemir, “Dinimiz sevgi üzerine kurulan bir dindir. Peygamberimizin Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe kamil Müslüman olamazsınız hadisini hatırlatarak bizi cennete götüren ana yolun Allah ve Peygamber sevgisi ile Allah için sevmektir. Tarihimizde bu sevgiyi ve anlayışı en güzel ifade eden Hak dostlarından biri de Yunus Emre'dir. Yunus Emre Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. diyerek insanlardan gönül yapmasını istemiştir” ifadesini kullandı.

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