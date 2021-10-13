Şifalı bitki uzmanları Türkiye’de buluşturuyor

ATABDER Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, MESMAP7 Uluslararası Sempozyumunun Şifalı Bitki Uzmanlarının 1820 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkiye’de buluşacağını söylediç

KOVİD19 pandemisi sürecinde Şifalı Bitkilerin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda dünyaca tanınan bilim insanlarının VII. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu çatısı altında 1820 Kasım 2021 tarihleri arasında yedinci kez bir araya geleceğini belirtti. Şekeroğlu, geleneksel hale gelen ve bugüne kadar dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının aktif katılım sağladığı MESMAP sempozyumlarının, KOVİD19 pandemisi nedeniyle, yedincisinin hibrit toplantı (yüz yüze ve online) şeklinde Torbalı Ticaret Odası (İzmir) toplantı salonlarında gerçekleştirileceğini hatırlattı. Prof. Dr. Şekeroğlu, MESMAP7 sempozyumuna yüz yüze katılım sağlayacak katılımcılar için her türlü tedbirin alındığını belirterek, ''Sempozyuma katılımlarında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan genel toplantı katılım kuralları uygulanacaktır. Dünyanın dört bir yanından, yaklaşık 40 farklı ülkeden ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki eczacılık, tıp, ziraat, orman, çevre, gıda ve diğer mühendislik alanları ile su ürünleri, biyoloji, kimya, veterinerlik, beslenmediyetetik ve sosyal bilimler alanlarında çalışan konunun uzmanları toplantıya katkı sağlıyor. Türk Hava Yolları’nın resmi ulaşım sponsoru olduğu sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren birçok resmiözel kurum ve kuruluşun destek veriyor. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Başvuru Koşulları ile akademik yükselme kriterlerinin tamamını karşılamakta olan uluslararası MESMAP7 sempozyumu, Akademik Teşvik Başvurularında da geçerli bir bilimsel etkinliktir. MESMAP sempozyumlarının Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda geleneksel bir bilim şöleni haline geldiğini ve uluslararası bilim otoriteleri tarafından kabul görüyor. Şifalı Bitkiler konusunda dünyaca tanınmış bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak katılım sağlayacağı uluslararası bilimsel etkinlikte sunulacak bildirilerden seçilen bilimsel çalışmaların bir kısmının dünyaca tanınmış dergilerde tam metin olarak basılacak” dedi.

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