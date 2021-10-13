Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Müftülüğü arasında, örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din eğitimi ve öğretimi faaliyetleri için eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

7 Aralık Üniversitesi ile Müftülüğü arasında, örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinde, İl Müftülüğü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde gençlik hizmetlerini yürütmek ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen, İl Gençlik Koordinatörlerinin uygulayacakları projelerde iş birliği yapmak, kişisel gelişim, mesleki, teknik, mevzuat ve ilgili alanlarda belirlenen amaçlara yönelik hizmetlerin yürütülmesi ve kurumlar arası iş birliğini oluşturmak amacıyla eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Kilis Valiliği’nde gerçekleşen imza törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin katıldı. Vali Soytürk, “Bu protokol ile İlimiz Müftülüğü bünyesinde gençlik hizmetlerini yürütmek maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş il koordinatörlerinin uygulayacakları projelerde iş birliği yapılacak. Bu çerçevede, üniversite öğrencilerine milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, zararlı dini ve sosyal akımlara karşı uyarılması, öğrencilerin mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Üniversite öğrencilerimizin mesleki ve akademik gelişmelerinin yanında manevi dünyaları için de çalışma yapılmalı, her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi

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