Rektör Karacoşkun’dan Polateli ilçesine ziyaret

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan, Polateli ilçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile İlçe Jandarma komutanı Hakan Akçay’ı ziyaret etti.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile birlikte Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu'na iadei ziyarette bulundu. Rektör Karacoşkun daha sonra Polateli Jandarma Komutanı Hakan Akçay’ı makamında ziyaret etti. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un Polateli ilçesine ziyaretinde yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı öğrenildi.

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