Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ’lı 2 terörist yakalandı

Kilis ve Gaziantep’te jandarma ekipleri, PKK/YPG’li ve DEAŞ’lı terörist düzenlenin operasyonla yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi ile 1 PKKKCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 terörist, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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