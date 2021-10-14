Kilis´te 2 terörist yakalandı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerince 2 DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan teröristler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-14 15:38:48



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