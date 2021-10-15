Milletvekili Dülger’in Mevlid Kandili mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Mevlid Kandili mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, İnsanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren nebevi silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed’ in dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu belirtti.
Dülger, ''Allah Resul’ünün gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabı yaşanmıştır. Nitekim cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum ve dünya; ilmin, adaletin ve merhametin aydınlığında asrısaadete dönüşmüş, cahiliye anlayışının girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuştur. Resuli Ekrem Efendimiz, insanlığın umudu, müminlerin sevgilisi, âlemlerin rahmet vesilesidir. Kur’anı Kerim’i bize aktaran, anlatan ve yaşayarak öğreten odur. Doğumu karanlık dünyamız için nurlu bir güneş olmuştur. İmanın manasını bize anlatan, mümin olmanın gereği olarak namazdan oruca, hacdan zekâta her bir ibadetimizi nasıl yerine getireceğimizi bize gösteren Sevgili Peygamberimizdir. İyi bir insan, salih bir kul, olgun bir mümin olmayı bize öğreten odur.Adaleti, merhameti, bağışlamayı, dostluğu, kardeşliği ve sevmeyi Ondan ve Onun yüce mesajlarından öğrendik. Haksızlığa başkaldırmayı, zalime dur demeyi, direnmeyi Ondan öğrendik. Mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı Ondan öğrendik. Akrabaya, komşuya muhtaca bakmayı O'ndan öğrendik. Yok, etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevmeyi, İnsanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını Ondan öğrendik Bugün yine savaşlar, işgaller, kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik, güvensizlik girdabında; hukuku, huzuru ve yolunu arayan dünya, Hz. Muhammed’in getirdiği hakikat ilkelerine, onun ahlakına, rehberlik ve örnekliğine, her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira başta İslam alemi olmak üzere dünyanın yaşadığı sorunların temelinde, Kur’an’ın bilgiyi, hikmeti ve hakikati gösteren yolundan, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin sünneti seniyyesinden uzaklaşmanın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla günümüz insanının ve dünyanın özlediği değerler, huzur ve güven; ancak bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde Hz. Peygamberin insanlığa tebliğ ettiği hakikatler ile mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlidi Nebinin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam aleminin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBB Başkanı Feyzioğlu’nun Kilis temasları
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu’nun Kilis temasları
Feyzioğlu'ndan koruyucu avukatlık sisteminin geliştirilmesi çağrısı TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis’te
YEREL HABERLER Feyzioğlu'ndan koruyucu avukatlık sisteminin ...
Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı UNICEF ile Kilis Belediyesi işbirliğiyle Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı
YEREL HABERLER Canpolat Paşa Gençlik Merkezi törenle açıldı UNICEF ...
Kilis´te 2 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 2 terörist yakalandı
Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ’lı 2 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ’lı 2 terörist ...
Rektör Karacoşkun’dan Polateli ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’dan Polateli ilçesine ziyaret
Kilis'te Afete hazırlık eğitimi
YEREL HABERLER Kilis'te Afete hazırlık eğitimi
Başkan Ramazan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ramazan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: 'Kızgın yüz ifadesinin nedeni burun tıkanıklığı olabilir'' ''Sinirli değiliz, burnumuz akıyor''
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: 'Kızgın yüz ifadesinin ...
Eğitimde işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Eğitimde işbirliği protokolü imzalandı
Kilis'te turşuluk hıtta acur zamanı Hasadına başlanan acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde 8-10 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Kilis'te turşuluk hıtta acur zamanı Hasadına başlanan ...
Alay Komutanı Albay Aru görevine başladı
YEREL HABERLER Alay Komutanı Albay Aru görevine başladı
Cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı
14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi ...
Şifalı bitki uzmanları Türkiye’de buluşturuyor
YEREL HABERLER Şifalı bitki uzmanları Türkiye’de buluşturuyor
TÖMER Öğrencileri, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
YEREL HABERLER TÖMER Öğrencileri, Rektör Karacoşkun’la bir araya ...
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kilis’te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.