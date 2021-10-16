Kilis İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Kilis Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Vali Recep Soytürk, "Bu protokol ile amaç; örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü bünyesinde gençlik hizmetlerini yürütmek maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen il ve ilçe gençlik koordinatörlerinin uygulayacakları projelerde iş birliği yapmak. Bu vesile ile onların sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, onlara çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılarak gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ise "Bu protokol ile okullarımızda gençlerimize ulaşmada kolaylık ve eğitim, iyilik, kültür faaliyetleri çerçevesinde gençlerimizle hemhal olma noktasında iyi bir etkileşim olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Eğitimde İş Birliği Protokolü" taraflarca imzalandı.

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