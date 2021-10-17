Kilis’te kurabiye kandillerin vazgeçilmesi

Kilis’te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor.
Kilis’te tatlıcılar tarafından üretilen Kilis yöresine özgü kurabiye, yağ, şeker, un ve irmik ile yapılıyor. En çok kandil gecelerinde evlerde tüketilen ve hayrat olarak dağıtılan kurabiyenin kilosu 25 TL’den satılıyor. Kurabiye üreticisi Atilla Bekan, yağ, şeker, un ve irmikle yapıldığını ifade ederek, “Kilis’te genellikle kandil günlerinde evlerde tüketilen, hayır sahipleri yakınları için kurabiyeleri alarak dağıtır. Kurabiyenin kilosu 25 TL, ortalama 2530 arasında kurabiye sığar bir kiloya. Kilis kurabiyesi büyük olmaz, ufak olur. Üzerine de tepsiye yapılarak konduktan sonra iri fıstık konur” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.