Askeri bandondan, Sakarya Zaferi'nin 100. yıldönümüne özel konser

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Adana 6. Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Sakarya Zaferi'nin 100. yıldönümü nedeniyle Kilis’te bir konser düzenlendi.

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü münasebetiyle Büyük Zaferi anma etkinlikleri kapsamında, Adana 6. Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında konser verildi. Halka açık konserde, zafer marşları ve türküleri söylendi.

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