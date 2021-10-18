Kilis'te terör operasyonunda 2 tutuklama

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'te jandarmanın, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/YPG terör örgütüne bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin isimlerine ulaşıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde oldukları tespit edilen şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-18 15:46:43



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