Belediye Başkanı Ramazan’dan Muhtarlar Günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Muhtarlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlandığını belirtti.

Ramazan, “Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en kıymetli yapı taşlarından biridir. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi tercihleri ve seçimleri ile işbaşına gelmekle birlikte son derece önemli bir unvan taşımakta olup, aynı zamanda bir o kadar da ulvi bir görevi üstlenmektedirler. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın adeta ailelerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridirler. Bizlerinde sürekli istişare halinde olduğumuz ve insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için yaptığımız çalışmalarda adeta bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadesine ver verdi.

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