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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te droneli denetim

İHA

Kilis’te droneli denetim

Kilis’te, polis ekipleri, kent genelinde drone ile kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği konularında denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kilis genelinde trafik denetimlerinin etkinliğinin artırılması ve istenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla gerek güzergâahlarda KGYS üzerinde gerekse Drone marifetiyle yoğun bir şekilde trafik denetim yapılmaya başlandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların azaltılması, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla trafik birimlerinin katılımıyla, yoğunlaştırılmış bir şekilde kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik ilimizde denetimler devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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