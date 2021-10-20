Başkan Günay basın mensuplarıyla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediyespor K Başkanı Ahmet Günay, Bölgesel Armatür Ligde (BAL) şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kilis Belediyespor Başkanı Ahmet Günay, sezon öncesi Afyonkarahisar’da 10 günlük kamp yaptıklarını hatırlatarak, ''30 Ekim tarihinde maçlar başlıyor. Grubumuzda 9 takım var, Kilis, Hatay ve Gaziantep’ten takımlar katılıyor. İlk maçımız kendi sahamızda Nizipsporla oynayacağız. Amacımız şampiyon olmaktır. Guruplarda şampiyon olan takımlar playoff oynayacaklar. Tüm Kilislilerden maddi manevi takımlarına destek olmaya çağırıyor. İnşallah, bu yıl şampiyon olarak, sezonu tamamlarız, herkese takımımıza destek olmaya çağırıyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.