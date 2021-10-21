Erasmus programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından enstitü, fakülte ve yüksekokulların Erasmus+ bölüm koordinatörlerine yönelik yeni Erasmus+ programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Program kapsamında 20212027 dönemi yeni Erasmus+ programının üç temel önceliği olan Dijital Erasmus+, Yeşil Erasmus+ ve Kapsayıcı Erasmus+ konu başlıkları hakkında bilgiler verildi.
Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Bilal Görentaş, Erasmus+ programının daha etkin yürütülmesi için öğrencilerin katılımlarının arttırılması gerektiğini; öğrencilerin teşvik edilmesi noktasında bölüm koordinatörlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Öğretim Görevlisi Dr. Müslüm Eflatun, Erasmus+ ile ilgili süreçlerden bahsederek öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorulara ve olası sorunlara ilişkin bilgiler paylaştı.
Öğretim görevlisi Ahmet Turanoğlu ise yeni Erasmus+ programında Kağıtsız Erasmus+ (Erasmus+ Without Paper) süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşarak yeni döneme ilişkin yenilikler ve Dijital Erasmus+ konuları ile ilgili sunum yaptı. Toplantı sorucevap bölümü ile sona erdi.
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