Kilis’te zeytinde erken hasat dönemi Her yıl çoğunlukla sofralık olarak toplanan zeytin, bu yıl soğuk sıkım zeytinyağının daha fazla para etmesi nedeniyle 1 ay erken toplanıyor

Kilis’te zeytin üreticileri, soğuk sıkım zeytinyağının 3540 TL’den alıcı bulması nedeniyle hasada yaklaşık 1 ay erken başlandı.

Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te bazı üreticilerin toplan zeytinleri soğuk sıkım yaparak kilosunu 3540 TL’den satması nedeniyle zeytinde hasat dönemi bu yıl erken başladı. Kilis'te önceki yıllarda Kasım ayının ortasında sofralık zeytin için hasada başlayan üreticiler bu yıl ise soğuk sıkım zeytinyağı için Ekim ayında ürünleri toplamaya başladı. Üreticiler Kilis Valiliğinin daha kaliteli zeytinyağı üretimi için yaptığı çalışmaların da etkisiyle son derece kaliteli ve yüksek rekolteli ürün elde etmenin sevincini yaşıyor.



Toplanan zeytinler soğuk sıkım fabrikalarına

Çiftçinin topladığı zeytinler ise vakit kaybetmeden soğuk sıkım yapan fabrika ile tesislere götürülerek zeytinyağına dönüştürülüyor.

Soğuk sıkım zeytinyağının litresinin şu anda 3540 TL arasında alıcı bulduğunu belirten zeytin üreticisi Süleyman Mercimek, ''Soğuk sıkım zeytinyağı Eylül, Ekim aylarında zeytinin yeşil olduğu dönemde toplanarak elde edilir. Erken toplanan zeytinyağının aroması daha iyi olur, asit oranı düşük olur. Zeytin yağının içerisindeki polifenolün değerleri açısından çok yüksek olması nedeniyle sağlık için çok faydalıdır. Soğuk zeytinyağı 3540 TL arasında alıcı buluyor. Normal hasat Kasım ayı içerisinde başlıyor. Şu an erken hasat yapıyoruz. Çiftimiziniz bilinçlendiği için erken hasat yaparak, elde ettiği zeytinyağını daha yüksek fiyata satıyor. Müşteri de bilinçlendiği için soğuk sıkım zeytinyağını tercih ediyor” dedi.

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