Kilis’te cami temeli atıldı

Kilis'te, hayırsever iş insanı Ömer Beyaz tarafından yaptırılacak bin 420 kişilik caminin temeli törenle atıldı.

Temel Atma törenine Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, daire amir ve müdürleri katıldı. Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, hayır sever tarafından yapılacak caminin temel atma töreninde, caminin hayırlara vesile olmasını diledi. Doğanoğlu, "Kişi ölünce amel defteri kapanır ancak üç grup hariçtir. Bunlar sadaki cariye , faydalı ilim ve dua eden hayırlı evlat bırakan kimselerdir. Camiler gönüllerin buluştuğu yerdir, kalplerin tek yürek birlik ve beraberlik içinde atacağı kutsal mekânlardır. Gönül nerde olursa olsun kuşatıcı ve güzeldir. Bugün hocamızın ayette bahsettiği “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. ” müjdesine hayırsever işadamımız Ömer Beyaz Beyefendi mazhar olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Camiler, nefes aldığımız, omuzlarımızın birbirine değdiği, zenginin fakirle, işçinin işverenle ve yönetenin yönetilenle hiçbir üstünlük ve ayrıcalık gözetmeksizin bir araya geldiği ve bütünleştiği en kıymetli mekanlardır. Camiler, dünya semasını andıran gök kubbeleri ve yükseklere doğru uzayıp giden minareleriyle manevi hazzın doruklara ulaştığı ibadet ve fikir merkezleridir. En güzel kelamlar burada söylenir, en samimi dualar burada edilir.Bizler de bugün burada böylesine değerli ve kutsal bir mekanın temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Yapımı tamamlandığında bu nadide eser aynı anda bin 420 kişinin namaz kılabileceği, toplamda 1915 metrekare kapalı alanı, 2 minaresi ve 14 metre kubbe açıklığıyla bu bölgenin en güzel camileri arasında yer alacak ve vatandaşlarımızın istifadelerine sunulacaktır.Bu vesileyle camimizin yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Ömer Beyaz Beyefendi’ye ve bu zamana kadar emeği geçen ve yapımında emeği geçecek herkese teşekkür ediyorum. Camimizin memleketimiz ve hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Suriyeli sığınmacıların göç etmesiyle nüfusun iki katına çıktığını ifade ederek, “Dolayısıyla ilimizde yeni camilerin yapılması önem arz etmektedir. Belediyemizin tahsis ettiği üç dönüm arazi üzerinde 1420 kişi kapasiteli camimizin iyiliklere, güzelliklere kapı aralamasını temenni ediyorum, Camileri inşa ve ihya eden hayırseverlere, ömrünü din hizmetine adayan din görevlilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım” diyerek konuştu.

Tören, yapılan konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar’ın yaptığı duanın akabinde getirilen tekbirler eşliğinde kesilen kurban ile protokol iyeleri tarafından butona basmak suretiyle temele ilk harcı atmasının ardından sona erdi.

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