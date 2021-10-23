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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arı yetiştiriciliği kursu sertifika töreni

İHA

Arı yetiştiriciliği kursu sertifika töreni

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Arı Yetiştiriciliği kursu tamamlandı.
Arı Yetiştiriciliği Kursunda, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Mustafa Kaya tarafından kursiyerlere, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma işlemleri, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler, gezginci arıcılık, arı sağlığı ve arıcılıkta kullanılan teknolojik alet ve ekipman konularında teorik ve pratik bilgiler verildi. 10 gün süren kursa 19 üreticiye katılmış ve sertifika almaya hak kazanan arı yetiştiricilerine sertifika verildi.
Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Süleyman Sağcan ile Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Açıkel’in katılımlarıyla düzenlenen tören ile sertifikaları verildi.
Törende arıcıların talep ve sorunlarını dinleyen İl Müdürü Kökçüoğlu, “İlimiz arıcılığının geliştirilmesi ve ülke arıcılığında söz sahibi konuma gelinmesi amacıyla yetiştirici ve üreticilerimize yönelik kurs ve eğitimlerimizin devam edeceğini ve her zaman ilimiz arıcılarının beceri ve bilgilerini artırmalarına katkıda bulunacaklarını, arıcılık konusunda hazırlanacak projeler ile arı yetiştiricilerimizin destekleneceğiz” dedi.

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