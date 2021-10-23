Kilis´te otomobil takla attı: 3 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te, yol çalışması nedeniyle kapalı caddede sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki araca çarparak, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece Yaşar Aktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf İzzettin Zelzele, kullandığı 34 ZU 0596 plakalı otomobiliyle yol çalışması nedeniyle kapalı olan caddeye girdi. Bu sırada park halindeki kepçeye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki otomobile çarparak, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Yusuf İzzettin Zelzele ile yanındaki 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-23 11:40:38



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