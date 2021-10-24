Suriye görev gücü koordinasyon toplantısı Kilis'te yapıldı

Kilis'te Suriye Görev Gücü Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında yapıldı.

Kilis Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen koordinasyon toplantısına daha önce Kilis Valiliği de yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, vali yardımcıları Sertaç Kırçuval ile Ömer Yılmaz, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda Suriye'de yürütülen çalışmalar ile ilgili son durum gündeme alınırken, bölgenin güvenliği ve huzuru için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

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