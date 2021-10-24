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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Melda Akbaba Kilis mutfağını anlattı

İHA

Doç. Dr. Melda Akbaba Kilis mutfağını anlattı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Melda Akbaba, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk köşesinde “Kilis İlinin Mutfağı” konulu söyleşiye katıldı.
Doç. Dr. Melda Akbaba, Tarihsel süreç içerisinde gerek doğası gerekse yerleşime uygun coğrafyasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Kilis’in Suriye sınırında olduğunu belirterek, Kilis mutfağının zengin Türk mutfağının özelliklerini taşımasıyla birlikte Halep mutfağının özelliklerini de yansıttığını ifade etti. Melek Akbaba, Kilis mutfağında et ve buğdayın yemeklerin temel gıda ürünü olduğunu ve baharatların yemeklerde yoğun olarak kullanıldığını vurguladı. Kilis mutfağında çeşitli yemeklerde vazgeçilmez besin maddeleri olarak kullanılan başlıca tarım ürünlerinin zeytin ve üzüm olduğuna da vurgu yapan Akbaba, Kilis mutfağına ait çorba, ana yemek ve tatlılarının isimlerinin yanı sıra yapılış yöntemlerinden bahsederek, bayram, düğün gibi özel günlerde gerçekleştirilen gelenek ve göreneklere de yer verildi.
Doç. Dr. Akbaba, insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği topraklar olan Mezopotamya içinde yer alan Kilis mutfağının lezzet, görünüm ve çeşitlilik anlamında farklılık oluşturduğunu dile getirerek, herkesi lezzet diyarı Kilis’e beklediklerini kaydetti.

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