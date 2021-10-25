Vakıf Müdürü Betül Hacıömeroğlu hayatını kaybetti

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Kilis’in Elbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Betül Hacıömeroğlu (60) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1996 yılından bu yana Elbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapan Betül Hacıömeroğlu, bir süredir konser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Betül Hacıömeroğlu, Kilis Asri Mezarlıkta Aile kabristanlığında öğle namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.

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