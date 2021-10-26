Kilis'te okul öncesi eğitim için önemli iş birliği

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Üniversiteye tahsis edeceği anaokulunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4866 aylık çocuklara okul öncesi eğitimi vermek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’un imzaladığı protokol ile Üniversite bünyesinde öğrenim gören Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin araştırma, gözlem, uygulama ve staj yapmalarına imkan sağlanmış olacak. Açılacak anaokulunda Üniversite de çalışanlarının çocuklarına öncelik verilecek.

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