Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

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Kilis’te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı kabloları satarken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Merkeze bağlı Akpınar mevkiinde elektrik kablolarını çalarak köyleri elektriksiz bırakan Toroslar Elektirik Dağıtım A.Ş.’ye ait 7 elektrik direğinden 70 metre elektrik kablolarını çalarak satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İfadesi alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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