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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Ar-Ge proje pazarı düzenleniyor

İHA

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Ar-Ge proje pazarı düzenleniyor

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, MESMAP7 Uluslararası Sempozyumu kapsamında ilk kez uluslararası ve para ödüllü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ARGE Proje Pazarı düzenleneceğini söyledi.
Prof. Şekeroğlu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) ile ilgili olarak, hammadde ihracatı yerine, katma değeri yüksek ürün geliştirilmesini teşvik etmek için çalıştıklarını ifade ederek, “ Türkiye’ye döviz girdisi sağlamak, yurtdışından temin edilen bitkisel ürünleri ülkemizde üreterek döviz kaybının önüne geçmek, bu kapsamda üniversitekamusanayiözel sektör birlikteliğini teşvik etmek ve TAB konusundaki genç girişimcilere destek olarak gençleri sanayi ile buluşturmak amacıyla MESMAP7 sempozyumu kapsamında 20 Kasım 2021 tarihinde Torbalı Ticaret Odası’nda ilk kez ’Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ARGE Proje Pazarı ve Sergisi’ gerçekleştirilecektir dedi.
Şekeroğlu, MESMAP TAB ARGE Proje Pazarı ve Sergisi’ne Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda çalışan kamu kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, ARGE merkezleri, özel sektör, akademisyenler ve öğrenciler aşağıda ana hatları belirtilen konulardaki bitmiş ürün, uygulanabilir proje ve tasarımları ile katılabileceklerini ifade ederek, "Proje pazarına başvurulacak Tematik Alanların Tıbbi Bitkisel Ürünler, gıda takviyeleri, bitkisel kozmetikler, yeni gıdalar, TAB üretim ve işleme teknolojileridir. Uluslararası nitelikteki etkinliğe başvuru İngilizce ve Türkçe olarak yapılacak olup, değerlendirme kurulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda deneyimli yerli ve yabancı bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır. Bağımsız üyelerden oluşturulacak değerlendirme ve ödül kurullarının ürün ve öğrenci proje başvuruları kendi içlerinde ayrı olarak başarılı bulduğu ilk üç uygulanabilir öğrenci projesi / ürün ödüllendirilecektir dedi. Başarılı bulunan ürün ve projelerin ulusal ve uluslararası tanıtımı MESMAP sempozyum yönetimi ile ortakları tarafından yapılacaktır. Etkinliğe başvuran tüm ürün ve projeler sempozyum web sayfasının ilgili alanında sergilenecektir. Etkinliğe başvuran ürün ve projelerin tanıtımı için katılımcılara 10 dakikalık İngilizce,Türkçe sunum hakkı tanınacaktır. Yurtdışından etkinliğe katılacak sektör temsilcisi ve öğrencilerin sunumları talep etmeleri halinde online olarak yapılabilecek” ifadesini kullandı.

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