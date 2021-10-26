Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Akpınar köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kuruma ait elektrik bağlantı kablolarını kesen 2 kişiyi fark etti. Daha önce 7 ayrı noktada, 70 metrelik kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, yakalanıp, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-26 16:28:16



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