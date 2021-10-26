Din görevlilerine intiharı önleme toplantısı düzenlendi

Kilis İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik “İntiharı Önleme” toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak: “Biz Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı mensupları, sahada görev yapanlar olarak halk ile iç içeyiz. İyi günlerinde kötü günlerinde daima yanlarındayız. Problemi, sıkıntısı olanların sorunlarını gidermek için var gücümüzle çalışmaktayız. Artan İntihar olayları dolayısıyla konuya daha da hassasiyetle yaklaşmak durumundayız” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik araştırma merkezi (RAM), Yeşilay, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü ve Kilis Belediyesi tarafından görevlendirilen Kilis İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu, toplantıyı soru cevap şeklinde icra etti. Kurul: Kişilerdeki intihar belirtilerinin neler olduğunu, intihar olaylarına karşı nasıl bir önlem alınması gerektiğini din görevlilerine akıcı bir şekilde aktardı.

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