Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

Kilis’te pandemi sürecinde artan yumurta fiyatları nedeniyle birçok vatandaş evinin bahçesinde tavuk yetiştirmeye başladı. Vatandaşlar tavuğun hem yumurtalarını hem de etini tüketiyor.

Kilis ve ilçelerinde özellikle pandemi sürecinde artan yumurta fiyatları ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bazı vatandaşlar, bağ evlerinde, bahçeli evlerinde ve balkonlarında tavuk beslemeye başladı. Vatandaşlar tavukların hem yumurtalarını hem de etini tüketiyor. Talebin fazla olması nedeniyle Gaziantep’ten Kilis ve ilçelerine tavuk ve horuz getirilerek satılmaya başlandı. Tanesi 2060 TL arasında değişen tavuklara yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Gaziantep’ten tavuk ve horoz getirerek Elbeyli ilçesinde satan Mustafa Yiğit, pandemi döneminde tavuk besleyenlerin sayısında artış yaşandığını ifade ederek, “Hem adaklık, hem beslemelik, hem yumurtalık tavuklarımız var. Talep çok fazla, bağ evlerinde, köylerde, evlerinin balkonlarında besliyorlar. Yumurtalar organik, eti organik, bu nedenle vatandaşlar yoğun talep gösteriyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.