Rektör Karacoşkun’un Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 103 yıl dönümü mesajı

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün Kilis’e gelişinde "İlk defa ayak bastığım bu Türk toprağındaki uyanıklığa cidden hayran kaldım. Ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun Aziz Kilisliler” sözünü hatırlatarak, "Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı iken Kilis'e geldiğinde dile getirdiği düşünceleridir. Atatürk'ün, millî değerlerine sahip çıkan bir şehir diye tanımladığı Kilis, bugün de atasının bu iltifatına layık olacak şekilde kültür, sağlık, eğitim, turizm gibi birçok alanda gelişme sağlayarak ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Şehrimizin kıymetini bilen bizler de, milletimizin kurtuluşu için mücadele ederken, gelişiyle şehrimizi şereflendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıl dönümünü kutluyor, şükran duygularımızla kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyoruz” ifadesine ver verdi.

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